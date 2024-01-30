Суд будет рассматривать дело бывшего депутата Купянского горсовета по обвинению в сотрудничестве с российскими силами, решено Червонозаводским районным судом Харькова в отсутствии обвиняемого.

Обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины был утвержден и направлен в суд Купянской окружной прокуратурой.

В ходе оккупации Купянского района, установленного следствием, подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с Российской Федерацией. До российского вторжения мужчина был депутатом Купянского городского совета и возглавлял одно из местных коммунальных предприятий. Во время оккупации он занимал должность "замглавы" в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области", которая отвечала за общую организационную, материально-техническую и информационную подготовку к созданию коммунальных предприятий и назначению директоров.

В сентябре 2022 года, во время деоккупации Харьковщины, мужчина сбежал на территорию, не находившуюся под контролем украинских властей. Он объявлен в розыск.

Согласно статье, ответственность предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет, а также конфискацию имущества или без нее.

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