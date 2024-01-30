Псевдополицейского в Харьковской области разоблачили на проведении обысков среди украинцев и обеспечении безопасности оккупантов.

Житель Балаклеи, резидент Харьковщины, решил присоединиться к оккупационной полиции. Правоохранители предъявили подозрение 27-летнему коллаборанту, который во время оккупации Балаклеи стал частью псевдополиции.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Отмечено, что во время аннексии города Балаклея русскими войсками местный житель решил построить карьеру в правоохранительных органах.

Он сознательно и добровольно принял должность "бойца специального подразделения по быстрому реагированию Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Псевдополицейский исполнял обязанности по охране административного здания, где находилась "новая власть".

Он проводил "профилактику" среди лиц с прошлой судимостью и "раскрывал преступления" в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, коллаборант осуществлял обыски для выявления граждан с прозападной ориентацией.

В настоящее время подозреваемый скрывается от следствия на территории РФ, и рассматривается вопрос о его розыске.

Сведения о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) были объявлены ему заочно. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет, а также конфискацию имущества или без таковой.

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