Объявлен подозрение "медийщице", которая в ходе захвата Балаклеи на Харьковщине активно распространяла российскую пропаганду.

По информации следствия, во время оккупации города 27-летняя женщина добровольно и сознательно сотрудничала с врагом. В июне 2022 года ей была поручена должность "руководителя сектора внутренней политики ВГА Изюмского района". Основной задачей было организовать распространение российской пропаганды на захваченных территориях Харьковщины.

В первую очередь коллаборантка отметилась контролем над деятельностью пророссийского Телеграмм-канала "Балаклейский ТелеграфЪ" и готовкой публикаций с кремлевскими нарративами для русификации украинских граждан.

Во время оккупации она распространяла пропагандистские газеты. Харьковский суд приговорил женщину к 7 годам заключения за коллаборационную деятельность.

Прессслужба Харьковской облпрокуратуры сообщила, что женщине заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас она скрывается от следствия на территории РФ. Рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск.

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