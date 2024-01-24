В Харьковской области мужчина украл с могилы военный флаг и пытался продать.

Харьковчанин пытался продать прапор за 100 гривен.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, харьковчанин украл из могилы военного флага и хотел продать его прохожим.

Так, 22 января в полицейские поступило сообщение, что неизвестный мужчина похитил флаг из могилы погибшего военнослужащего.

Правоохранители установили злоумышленника – это 41-летний уже судимый житель Харькова.

Сообщается, что на одной из улиц в Холодногорском районе мужчина пытался продать флаг прохожим за 100 или 200 гривен.

Подозреваемый задержан и возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Днепре доцент кафедры решил украсть пиво и чипсы в магазине.

В мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашел в пивной магазин на Набережной Победы и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.

Воровство заметила охрана и мужчину задержала полиция.

Доцент на судебном заседании признал полностью вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Судья учел, что тот полностью возместил нанесенный ущерб и способствовал раскрытию преступления, назначив ему три года испытательного срока.

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