Денежная помощь украинцам от ООН, стало известно, кто их харьковчан может рассчитывать на выплаты.

В Харькове до сих пор идет работа над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, в ООН обещают оказать пострадавшим денежную помощь .

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, коммунальщикам удалось возобновить теплоснабжение в 125 из 126 многоэтажек, которые были повреждены.

Из-за вражеского удара по Салтовскому району было обесточено 10008 бытовых и 893 юридических потребителей.

Известно, что уже возобновлено электроснабжение до 9125 бытовых потребителей и 771 юридических потребителей, возобновительные работы продолжаются.

110 волонтеров из 19 благотворительных организаций помогают разбирать завалы, закрывают окна, оказывают пострадавшим психологическую поддержку, раздают людям горячие обеды.

Синегубов добавил, что от ООН по делам беженцев Харьковщина получила ОСБ и денежную помощь.

"Для всех пострадавших от вражеского обстрела предусмотрена денежная помощь от ООН в размере 10 800 гривен", - отметил глава Харьковской ОВА.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Харькова 23 января в медучреждениях города находятся 29 пострадавших, 14 мужчин и 15 женщин.

Женщины 61 и 46 лет и 21-летний мужчина получили тяжелые травы, их состояние тяжелое.

Дети, которые находились в стационаре медучреждения, сейчас в удовлетворительном состоянии, получают лечение амбулаторно.

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