В Украине собрали данные о самых высокооплачиваемых вакансиях в 2023 году, в частности, в Харьковской области.
Блягодаря сайту "OLX Работа" удалось выяснить, что строительная сфера стала лидером по уровню доходности.
Специалисты в данной сфере деятельности имеют высокий спрос в последние годы, и является одной из отраслей, где ощутим недостаток квалифицированного персонала.
Эксперты говорят, что высокие зарплаты в строительной сфере будут актуальны в Украине и в 2024 году.
Самые средние зарплаты в 2023 году имеют работники таких профессий:
Облицовщики – 49 290 гривен;
Менеджеры по продажам – 40 877 гривен;
Дальнобойщики – 41 595 гривен;
Фасадники – 40 000 гривен;
Штукатуры – 35600 гривен.
Самые высокие зарплаты у представителей таких профессий:
слесарь – 30 тысяч гривен,
продавец – 25 тысяч гривен,
врач – 30 тысяч гривен,
водитель – 40 тысяч гривен,
инженер – 110 тысяч гривен,
бухгалтер – 30 тысяч гривен,
учитель – 20 тысяч гривен,
повар – 44 тысячи гривен,
менеджер – 67 тысяч гривен,
специалист по публичным закупкам – 22 тысячи гривен.
Самые популярные вакансии и количество объявлений в 2023 году:
Продавцы – 136 тысяч объявлений;
Водители – 85,3 тысяч объявлений;
Повара – 52,3 тысяч объявлений;
Разнорабочие – 48,7 тысяч объявлений.
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