В Украине, в том числе в Харьковской области, высокие зарплаты специалистов некоторых сфер деятельности будут актуальны и в 2024 году.

В Украине собрали данные о самых высокооплачиваемых вакансиях в 2023 году, в частности, в Харьковской области.

Блягодаря сайту "OLX Работа" удалось выяснить, что строительная сфера стала лидером по уровню доходности.

Специалисты в данной сфере деятельности имеют высокий спрос в последние годы, и является одной из отраслей, где ощутим недостаток квалифицированного персонала.

Эксперты говорят, что высокие зарплаты в строительной сфере будут актуальны в Украине и в 2024 году.

Самые средние зарплаты в 2023 году имеют работники таких профессий:

Облицовщики – 49 290 гривен;

Менеджеры по продажам – 40 877 гривен;

Дальнобойщики – 41 595 гривен;

Фасадники – 40 000 гривен;

Штукатуры – 35600 гривен.

Самые высокие зарплаты у представителей таких профессий:

слесарь – 30 тысяч гривен,

продавец – 25 тысяч гривен,

врач – 30 тысяч гривен,

водитель – 40 тысяч гривен,

инженер – 110 тысяч гривен,

бухгалтер – 30 тысяч гривен,

учитель – 20 тысяч гривен,

повар – 44 тысячи гривен,

менеджер – 67 тысяч гривен,

специалист по публичным закупкам – 22 тысячи гривен.

Самые популярные вакансии и количество объявлений в 2023 году:

Продавцы – 136 тысяч объявлений;

Водители – 85,3 тысяч объявлений;

Повара – 52,3 тысяч объявлений;

Разнорабочие – 48,7 тысяч объявлений.

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