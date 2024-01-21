В Харьковской области выросли цены, в частности подорожали овощи и некоторые важные продукты.

Цены на продукты и не только в Харьковской области, начиная в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года выросли.

С начала 2024 года цены выросли на 5,5%, по Украине по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 0,7%, а с начала года – на 5,1%.

Как сообщает Главное управление статистики в Харьковской области, цены на некоторые продукты выросли.

Согласно данным статистики, больше всего набрали в цене ставшие более дорогими овощи на 11,8%.

Цены на яйца выросли на 8,9%, фрукты подорожали на 7,3%, за масло придется заплатить на 5,5% больше.

Стало дороже рыбы и продукты из рыбы, за них придется заплатить на 3,9% больше.

Сыр и сыр (творог) вырос в цене на 1,7%, макаронные изделия подорожали на 1,3%, молоко дороже на 0,1%.

В то же время фиксируется снижение цен на безалкогольные напитки на 0,4%, мясо и мясопродукты на 0,6%, хлеб на 0,7%, масло подсолнечное на 1,0%, сахар на 5,8%.

Цены на алкоголь и табак выросли на 0,4%.

Одежда и обувь стали дешевле на 4%, а именно, обувь подешевела на 4,3%, одежда снизилась в цене на 3,8%.

Удорожание медикаментов и в целом, в сфере здравоохранения, рост цен на 0,9% произошел из-за подорожания фармацевтической продукции на 1,2% и амбулаторных услуг на 0,5%.

Цены на транспорт стали дешевле на 1,7% из-за снижения стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,3% и топлива и смазочных масел на уровне 3,2%.

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