Цены на продукты и не только в Харьковской области, начиная в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года выросли.
С начала 2024 года цены выросли на 5,5%, по Украине по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 0,7%, а с начала года – на 5,1%.
Как сообщает Главное управление статистики в Харьковской области, цены на некоторые продукты выросли.
Согласно данным статистики, больше всего набрали в цене ставшие более дорогими овощи на 11,8%.
Цены на яйца выросли на 8,9%, фрукты подорожали на 7,3%, за масло придется заплатить на 5,5% больше.
Стало дороже рыбы и продукты из рыбы, за них придется заплатить на 3,9% больше.
Сыр и сыр (творог) вырос в цене на 1,7%, макаронные изделия подорожали на 1,3%, молоко дороже на 0,1%.
В то же время фиксируется снижение цен на безалкогольные напитки на 0,4%, мясо и мясопродукты на 0,6%, хлеб на 0,7%, масло подсолнечное на 1,0%, сахар на 5,8%.
Цены на алкоголь и табак выросли на 0,4%.
Одежда и обувь стали дешевле на 4%, а именно, обувь подешевела на 4,3%, одежда снизилась в цене на 3,8%.
Удорожание медикаментов и в целом, в сфере здравоохранения, рост цен на 0,9% произошел из-за подорожания фармацевтической продукции на 1,2% и амбулаторных услуг на 0,5%.
Цены на транспорт стали дешевле на 1,7% из-за снижения стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,3% и топлива и смазочных масел на уровне 3,2%.
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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.
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