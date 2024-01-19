В Харьковской области средняя пенсия оказалась больше, чем у половины пенсионеров Украины

Средняя пенсия в Украине на начало текущего года составляет 5385,25 грн.

Об этом стало известно из данных Опендатабота.

Пенсионеры Харьковской области имеют среднюю пенсию в размере 5 334 гривны в месяц.

Такая сумма примерно равна средней пенсии в Украине в 2024 году – 5385 грн.

В Украине на начало 2024 года зафиксировано более 10 миллионов пенсионеров.

51% получает пенсии менее 4000 грн, наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 4070 грн, а самая большая в Киеве 7248 грн.

По данным Опендатабота, треть треть получает выплаты больше или на уровне средней пенсии.

Напомним, с начала 2024 года увеличились выплаты гражданам, получающим минимальную пенсию, в связи с повышением прожиточного минимума для отдельных категорий лиц.

Теперь эти выплаты составляют 2361 гривен вместо предыдущих 2093 гривен.

Также выросла минимальная зарплата, и соответственно пенсии для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), теперь составляют 2 840 гривен. С апреля эти выплаты должны вырасти до 3200 гривен.

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