Так, с 1 января в Богодуховской общины Харьковской области платят 50 тысяч гривен добровольцам.
Денежная помощь на Харьковщине будет выплачена мобилизованным,контрактникам, ВПЛ из Богодуховского центра военного комплектования и добровольцев.
Известно, что денежная помощь будет выплачиваться один раз и будет предоставляться по личному заявлению.
По словам городского головы Богодухова, в резерв для выплат на 2024 год заложено 10-15 млн. гривен.
Однако при необходимости городской совет будет искать дополнительные источники финансирования.
Сообщается, что эта инициатива осуществляется за счет сокращения расходов в обществе.
В частности, путем уменьшения фонда оплаты труда: отменены или уменьшены премиальные выплаты.
Также уменьшены затраты на ремонт дорог.
После подачи заявления на выплату добровольцы будут получать пособие в течение 7-10 дней.
Источник: Суспільне.
К слову, В Харьковской области местные жители выбрали новое название города.
местные могли проголосовать и выбрать альтернативные названия переименования города Краснограда.
Впоследствии новое название должны подать в Верховную Раду Украины.
Известно, что в слушаниях приняли участие 183 человека.
На рассмотрение было вынесено три альтернативных названия города:
за Берестин отдали свой голос 50 человек,
за Берестополь – 3,
за Славноград – 64.
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