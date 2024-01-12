В Харьковской области в Богодуховском громаде начали платить 50 тысяч грн.

Так, с 1 января в Богодуховской общины Харьковской области платят 50 тысяч гривен добровольцам.

Денежная помощь на Харьковщине будет выплачена мобилизованным,контрактникам, ВПЛ из Богодуховского центра военного комплектования и добровольцев.

Известно, что денежная помощь будет выплачиваться один раз и будет предоставляться по личному заявлению.

По словам городского головы Богодухова, в резерв для выплат на 2024 год заложено 10-15 млн. гривен.

Однако при необходимости городской совет будет искать дополнительные источники финансирования.

Сообщается, что эта инициатива осуществляется за счет сокращения расходов в обществе.

В частности, путем уменьшения фонда оплаты труда: отменены или уменьшены премиальные выплаты.

Также уменьшены затраты на ремонт дорог.

После подачи заявления на выплату добровольцы будут получать пособие в течение 7-10 дней.

Источник: Суспільне.

К слову, В Харьковской области местные жители выбрали новое название города.

местные могли проголосовать и выбрать альтернативные названия переименования города Краснограда.

Впоследствии новое название должны подать в Верховную Раду Украины.

Известно, что в слушаниях приняли участие 183 человека.

На рассмотрение было вынесено три альтернативных названия города:

за Берестин отдали свой голос 50 человек,

за Берестополь – 3,

за Славноград – 64.

Последние новости Украины:

В Харьковской области переименуют шесть населенных пунктов: что предлагается.

Как сообщала Politeka, в Одессе готовятся переименовать 84 улицы, жители проголосовали: что и как будет называться.

Также писала Politeka, на Одесщине 14-летний подросток натворил беды.