В Харьковской области во вторник, 9 января в Красноградском городском совете состоялись общественные слушания среди жителей города относительно переименования города.

Как сообщили на сайте Красноградского городского совета, местные имели возможность проголосовать и выбрать альтернативные названия переименования города Краснограда.

Впоследствии новое название должны подать в Верховную Раду Украины.

Известно, что в слушаниях приняли участие 183 человека.

На рассмотрение было вынесено три альтернативных названия города:

за Берестин отдали свой голос 50 человек,

за Берестополь – 3,

за Славноград – 64.

"Благодарны жителям, которые проявили свою общественную позицию и с пониманием отнеслись к необходимости переименования города", - говорится в сообщении городского совета.

Напомним, что в Близнюковской общине стартовало общественное обсуждение переименования топонимов.

Переименовать планируют 39 улиц в 17 населенных пунктах, в том числе в Близнецах переименовать планируют улицы Ватутина, Пушкина, Горького и Чкалова. В селе Башиловка – улицу Гагарина, в Доброволье – Первомайскую и Челюскинцев.

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