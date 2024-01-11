В Харьковской области во вторник, 9 января в Красноградском городском совете состоялись общественные слушания среди жителей города относительно переименования города.
Как сообщили на сайте Красноградского городского совета, местные имели возможность проголосовать и выбрать альтернативные названия переименования города Краснограда.
Впоследствии новое название должны подать в Верховную Раду Украины.
Известно, что в слушаниях приняли участие 183 человека.
На рассмотрение было вынесено три альтернативных названия города:
за Берестин отдали свой голос 50 человек,
за Берестополь – 3,
за Славноград – 64.
"Благодарны жителям, которые проявили свою общественную позицию и с пониманием отнеслись к необходимости переименования города", - говорится в сообщении городского совета.
Напомним, что в Близнюковской общине стартовало общественное обсуждение переименования топонимов.
Переименовать планируют 39 улиц в 17 населенных пунктах, в том числе в Близнецах переименовать планируют улицы Ватутина, Пушкина, Горького и Чкалова. В селе Башиловка – улицу Гагарина, в Доброволье – Первомайскую и Челюскинцев.
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