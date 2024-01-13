В Харьковской области уже планируют восстанавливать дороги на деоккупированных территориях.

Так, в Харьковской области ждут финансы для продолжения ремонта дорог местного значения.

В частности, государственное предприятие "Дороги Харьковщины" планируют восстанавливать в 2024 году дороги, находящиеся на деоккупированных территориях Харьковщины.

Об этом 10 января заявил директор государственного предприятия "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко.

"Сдаем в Агентство восстановления соответствующие выводы по 2023 году, нарабатываем вопросы по этому году. Если будем выполнять, то представляем дороги, которые были в оккупации, на оккупированных территориях. Это дороги в направлении Волчанска, Печенега, Купянска, Боровой и Изюма”, - сообщил Турченко.

Турченко добавил, что в настоящее время в Кабинете министров Украины продолжается процедура распределения между регионами Украины денег, которые пойдут на ремонт дорог местного значения.

Однако окончательное финансирование на 2024 году Харьковской области – неизвестно.

Источник: Думка.

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