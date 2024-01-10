В Харькове мужчина отказался подписать повестку из-за чего его осудили.

Так, харьковчанина осудили за уклонение от мобилизации.

Об этом стало известно из приговора Ленинского районного суда Харькова.

В документе говорится, что 1 августа 2023 года осужденный прибыл в ТЦК по вызову.

В этот же день мужчина прошел ВЛК, результаты медицинского осмотра показали, что он годен к военной службе.

После прохождения медкомиссии мужчине вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он отказался ее подписать.

Впоследствии представители ТЦК составили акт об отказе мужчины в получении повестки.

К пункту сбора по повестке мужчина также не явился.

В суде уклоняющий суд признал вину и согласился с квалификацией совершенного деяния.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что проблема с уклонением от мобилизации в Украине есть, однако она не массовая.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.

В ТЦК и СП не всегда есть возможность найти военнообязанных по указанному месту жительства.

Также случается, что граждане не становились на учет в разгар мобилизации в Украине.

Поэтому возникает проблема, что мужчины зарегистрированы в одной области – переселились в другую и не стали на учет в ТЦК.

В результате такими уклоняющимися во время мобилизации в Украине занимаются правоохранительные органы, за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.

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