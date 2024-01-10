Так, харьковчанина осудили за уклонение от мобилизации.
Об этом стало известно из приговора Ленинского районного суда Харькова.
В документе говорится, что 1 августа 2023 года осужденный прибыл в ТЦК по вызову.
В этот же день мужчина прошел ВЛК, результаты медицинского осмотра показали, что он годен к военной службе.
После прохождения медкомиссии мужчине вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он отказался ее подписать.
Впоследствии представители ТЦК составили акт об отказе мужчины в получении повестки.
К пункту сбора по повестке мужчина также не явился.
В суде уклоняющий суд признал вину и согласился с квалификацией совершенного деяния.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что проблема с уклонением от мобилизации в Украине есть, однако она не массовая.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.
В ТЦК и СП не всегда есть возможность найти военнообязанных по указанному месту жительства.
Также случается, что граждане не становились на учет в разгар мобилизации в Украине.
Поэтому возникает проблема, что мужчины зарегистрированы в одной области – переселились в другую и не стали на учет в ТЦК.
В результате такими уклоняющимися во время мобилизации в Украине занимаются правоохранительные органы, за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность.
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