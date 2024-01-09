Экс-полицейская предала присяге и охраняла общественный порядок во время российского Первого звонка.
Каксообщает Харьковская областная прокуратура, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей полицейской по факту государственной измены.
Обвиняемая в должности полицейского отдела реагирования патрульной полиции Купянского РИН ГУНП добровольно пошла на сотрудничество с врагом.
В июне 2022 года в оккупированном Купянске она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области».
Документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством.
Предательница во время оккупации получила должность «инспектора в незаконном правоохранительном органе.
Предательница "продалась" за зарплату в 50 тысяч рублей в месяц.
Обвиняемая за преступление, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), объявлена в розыск.
Экс-полицейскую будут судить заочно, санкция статьи предусматривает тюремный срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Последние новости Украины:
Хищение 1,5 млрд на закупки снарядов для защитников: в Минобороны разразился скандал.
Как сообщала Politeka, продавщице грозит 8 лет за схему с чеками: о каких суммах идет речь.
Также писала Politeka, женщине грозит срок расширения собственного ресторана.