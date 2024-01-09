Уже экс-полицейской в ​​Харьковской области грозит пожизненное.

Экс-полицейская предала присяге и охраняла общественный порядок во время российского Первого звонка.

Каксообщает Харьковская областная прокуратура, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей полицейской по факту государственной измены.

Обвиняемая в должности полицейского отдела реагирования патрульной полиции Купянского РИН ГУНП добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

В июне 2022 года в оккупированном Купянске она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области».

Документы, оформленные женщиной, были в соответствии с российским законодательством.

Предательница во время оккупации получила должность «инспектора в незаконном правоохранительном органе.

Предательница "продалась" за зарплату в 50 тысяч рублей в месяц.

Обвиняемая за преступление, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), объявлена ​​в розыск.

Экс-полицейскую будут судить заочно, санкция статьи предусматривает тюремный срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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