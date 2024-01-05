Так, в горсовете Краснограда прошло очередное заседание топонимической комиссии.
В ходе заседания выбрали два варианта названия для города: Берестин и Берестополь.
В прошлом году в Краснограде уже состоялось голосование по выбору нового названия для города или сохранения старого.
Переименование Краснограда инициировал Украинский институт национальной памяти.
Город вошел в список населенных пунктов Украины, содержащих корень "красн" и будут переименованы в рамках деколонизации.
Из нескольких десятков названий большинство местных проголосовало за старое - Красноград.
Также городские власти сообщили, что название города не связано с советскими символами, а "красный" следует трактовать как "красивый".
В Институте нацпамяти с этим не согласились и опубликовали заключение о принадлежности названия "Красноград" к символике русской имперской политики.
Красноград – город на юге Харьковской области, основанный с 1731 года.
Источник: "krasnograd.info" со ссылкой на секретаря Красноградского городского совета Екатерину Енину.
К слову, ранее сообщалось, что в Харьковской области могут переименовать еще почти 2 тысячи улиц.
В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы, по словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины.
Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании.
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