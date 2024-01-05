В Харьковской области могут переименовать город Красноград, какие варианты названий предлагаются.

Так, в горсовете Краснограда прошло очередное заседание топонимической комиссии.

В ходе заседания выбрали два варианта названия для города: Берестин и Берестополь.

В прошлом году в Краснограде уже состоялось голосование по выбору нового названия для города или сохранения старого.

Переименование Краснограда инициировал Украинский институт национальной памяти.

Город вошел в список населенных пунктов Украины, содержащих корень "красн" и будут переименованы в рамках деколонизации.

Из нескольких десятков названий большинство местных проголосовало за старое - Красноград.

Также городские власти сообщили, что название города не связано с советскими символами, а "красный" следует трактовать как "красивый".

В Институте нацпамяти с этим не согласились и опубликовали заключение о принадлежности названия "Красноград" к символике русской имперской политики.

Красноград – город на юге Харьковской области, основанный с 1731 года.

Источник: "krasnograd.info" со ссылкой на секретаря Красноградского городского совета Екатерину Енину.

К слову, ранее сообщалось, что в Харьковской области могут переименовать еще почти 2 тысячи улиц.

В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы, по словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины.

Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании.

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