В Харьковской области полицейские изъяли детей, живших в ненадлежащих условиях.

В Купянском районе Харьковской области полицейские временно забрали у родителей 4 детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Как сообщилив Нацполиции Харьковской области, до приезда работников ювенальной превенции дети были голодны и запуганы.

Малыш находился в холодном грязном доме с 41-летним отцом, который любит выпить.

36-летняя мать в то время находилась в больнице.

Полицейские и соцработники увидели в доме беспорядок и грязь, разбросанные вещи, груду окурков и отсутствие пищи.

Сообщается, что детей отвезли в больницу на медобследование, после которого ребятам будут искать патронатную семью.

Однако о лишении родительских прав родных родителей пока речи нет.

К слову, мобилизация в Украине в январе продолжается, стало известно, будут ли призывать многодетных родителей в 2024 году.

Там иногда в В ТЦК объяснили, будут ли призывать во время мобилизации в Украине многодетных родителей.

Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя призвать в армию граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

По ее словам, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют женщины и мужчины, воспитывающие трое и более детей младше 18 лет.

Однако многодетные родители могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК.

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