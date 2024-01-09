В Купянском районе Харьковской области полицейские временно забрали у родителей 4 детей в возрасте от 2 до 11 лет.
Как сообщилив Нацполиции Харьковской области, до приезда работников ювенальной превенции дети были голодны и запуганы.
Малыш находился в холодном грязном доме с 41-летним отцом, который любит выпить.
36-летняя мать в то время находилась в больнице.
Полицейские и соцработники увидели в доме беспорядок и грязь, разбросанные вещи, груду окурков и отсутствие пищи.
Сообщается, что детей отвезли в больницу на медобследование, после которого ребятам будут искать патронатную семью.
Однако о лишении родительских прав родных родителей пока речи нет.
К слову, мобилизация в Украине в январе продолжается, стало известно, будут ли призывать многодетных родителей в 2024 году.
Там иногда в В ТЦК объяснили, будут ли призывать во время мобилизации в Украине многодетных родителей.
Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя призвать в армию граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
По ее словам, право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют женщины и мужчины, воспитывающие трое и более детей младше 18 лет.
Однако многодетные родители могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК.
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