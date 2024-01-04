В Харькове мужчины в военной форме задержали мужчину и затолкали в микроавтобус.

Видео начало активно распространяться еще 3 января.

В местных Телеграмм-каналах сообщалось, что мужчины в военной форме с шевронами и в гражданской одежде затолкали парня в микроавтобус.

Случайный свидетель происходящего из запаркованного рядом автомобиля зафиксировал все на камеру.

Однако, что именно предшествовало задержанию парня – непонятно.

Задержание произошло в Харькове, на улице Куликовской.

Молодой человек, которого силой затолкали в бус кричал "полиция, меня похищают".

В Харьковском областном центре комплектования не подтвердили, что на опубликованном в сети видео именно их работники.

"Идет проверка, выясняется, что это за событие и что за люди в военной форме", – сообщила представитель ТЦК Елена Родина.

Источник: ТСН.ua.

К слову, правоохранители сделали заявление об их работе на блокпостах.

Правоохранители Киевщины отреагировали на информацию, которая распространяется по сети, что правоохранителям на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано заниматься раздачей повесток.

«Полицейские Киевщины на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции», - говорится в сообщении.

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