Празднование Нового года будет дороже, чем в прошлом, эксперты говорят, что стол обойдется в несколько тысяч.

Так, Новый год украинцам влетит в копеечку из-за того, что цены на продукты в Украине на традиционные к праздничному столу выросли.

Поэтому новогоднее меню обойдется почти в 3 тысячи гривен и больше.

Эксперт Татьяна Попович прогнозирует, что в этом году новогодний стол для украинцев будет стоить больше, чем в прошлом.

Некоторые виды продуктов, например, мясные изделия, овощи и фрукты и т.п. - подорожали.

По информации от ученых Института аграрной экономики, за продукты на новогодний стол 2024 года по средним ценам супермаркетов на семью, состоящую из 4 человек, придется заплатить 2 879,15 гривны.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, что дороже 8,4%, чем в прошлом году.

Попович говорит, что цена традиционного новогоднего салата "Оливье" будет выше на 1,5 – 2% в этом году.

Однако, из-за того, что уменьшились цены на лук, морковь и свеклу - салат "Селедка под шубой" будет дешевле.

Выросли цены и на мясо, в среднем 15 – 20%, в зависимости от вида.

Цена овощей на новогоднем столе составит около 329 гривен, но, как говорят в Институте аграрной экономики, это на 29% больше, чем в прошлом.

В комментариях пользователи сети отреагировали на новость о подорожании продуктов в Украине:

"Однажды странно - праздновать религиозный или светский праздник у нас тесно привязан именно к слову "есть", будто мы и так не питаемся несколько раз в день.

Я не делала праздник живота: сварила компот, кутью, картофельное пюре и стушила капусту с грибами. Ни один Апостол не жаловался",

"квашеная капуста,печеный клубень и сельдь и есть праздник,главный чтобы были все живы",

"Нужно не думать о праздновании. Надо думать о мобилизации и упаковывать вещи",

"Можно и не праздновать, тем более сейчас",

"чего его праздновать? Теперь война. В этом случае ждем победы",

"Он придет и без празднований", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: 24 канал.

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Напомним, Украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.