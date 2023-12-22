После недавних сбоев в "Киевстар" сообщили о возобновлении работы и рассказали о компенсации.

Как сообщили эксперты youtube-канала "Народное мнение", в "Киевстар" было заявлено, что сразу о двух компенсациях, а не одной.

На первом этапе людям предоставляют компенсационные пакеты – это так называемые бонусные пакеты, то есть бесплатные компенсационные пакеты.

Речь идет о 30 минутах на другие операторы, которые можно бесплатно подключить в системе "Мой Киевстар", либо 5 Гб интернета.

Интернет предоставляется на 30 дней, бонусные минуты всего на 3

дни.

Как заявил "Киевстар" на своей странице, что с 1 числа следующего месяца абонентам на один месяц не нужно будет пополнять счет, то есть следующий месяц общения, грубо говоря, бесплатный.

То есть плановая тарифная плата не будет взиматься один месяц.

Следующий месяц общения в "Киевстар" будет бесплатным.

"Поэтому заходите на портал "Мой Киевстар" в этом месяце подключайте, себе¦ компенсационные пакеты", - говорят специалисты youtube-канала "Народное мнение".

Также говорят эксперты, плюс бонусом "Киевстар" сообщил, что предоставит 100 млн грн для нужд ВСУ.

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Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".