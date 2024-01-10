Да, в Змиевской общине Чугуевского района повысили тарифы на услуги по управлению с бытовыми отходами.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Змиевского городского совета.
Сообщается, что основной причиной повышения тарифов является значительный рост цен на горюче-смазочные материалы.
Также на повышение тарифов поспособствовали увеличенные расходы на оплату труда, повысились налоги, сборы и другие платежи.
Стало известно, какими будут новые тарифы в Харьковской области:
за вывоз твердых отходов будут брать 211,14 гривны с НДС (кубометр)
крупногабаритных отходов - 288,05 гривны с НДС (кубометр),
сумма платежа каждый месяц за услугу с учетом потребления на одного человека для многоквартирных зданий будет составлять 25,99 гривны, для частного сектора — 27,99 гривны.
В Змиевской общине были установлены и действуют до 1 января 2024 года следующие тарифы:
твердые бытовые отходы — 150,02 гривны за кубометр,
кругогабаритные — 175,74 гривни за кубометр.
Источник: Харьков Today .
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Такое право они имеют в соответствии с положениями статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".
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