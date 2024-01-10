В Харьковской области повысили коммунальные тарифы, обновленная стоимость начало действовать с 1 января 2024 года.

Да, в Змиевской общине Чугуевского района повысили тарифы на услуги по управлению с бытовыми отходами.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Змиевского городского совета.

Сообщается, что основной причиной повышения тарифов является значительный рост цен на горюче-смазочные материалы.

Также на повышение тарифов поспособствовали увеличенные расходы на оплату труда, повысились налоги, сборы и другие платежи.

Стало известно, какими будут новые тарифы в Харьковской области:

за вывоз твердых отходов будут брать 211,14 гривны с НДС (кубометр)

крупногабаритных отходов - 288,05 гривны с НДС (кубометр),

сумма платежа каждый месяц за услугу с учетом потребления на одного человека для многоквартирных зданий будет составлять 25,99 гривны, для частного сектора — 27,99 гривны.

В Змиевской общине были установлены и действуют до 1 января 2024 года следующие тарифы:

твердые бытовые отходы — 150,02 гривны за кубометр,

кругогабаритные — 175,74 гривни за кубометр.

Источник: Харьков Today .

Кстати, стало известно, кто из украинцев имеет право платить за коммуналку на 50% меньше. Украинские вдовы погибших Защитников Украины имеют право на скидку на половину стоимости коммунальных услуг.

Такое право они имеют в соответствии с положениями статьи 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.