Так, в Харьковской области по сравнению с октябрем, цены на некоторые продукты в ноябре 2023 года выросли на 0,2%.
Об этом сообщили в главном управлении статистики Харьковской области.
Продукты в Харьковской области подорожали на:
овощи — 7,6%;
сыр творог — 2,9%;
хлеб, яйца — 2,6%;
молоко — 2,2%;
масло — 1,9%;
макароны — 0 ,5%.
Однако на некоторые продукты в Харьковской области цены снизились.
подсолнечное масло — 3,6%;
сахар — 2,9%;
фрукты — 2,3%;
безалкогольные напитки — 1,8%;
мясо — 1,7%;
рыбу — 1,2%;
алкоголь — 0,7%.
Подорожали топливо и масла – 3,5%.
Сообщается, что цены на транспорт выросли на 1,7% из-за подорожания топлива и смазочных масел.
Подешевели одежда – 2,7% и обувь – 2%.
Источник: suspilne.
К слову, названы продукты, которые могут подорожать в 2024 году.
В Украине цены будут повышаться в 2024 году из-за многих факторов, в частности, сезонность товара.
При этом некоторые продукты могут подорожать в ближайший период, что связано с рядом факторов. Среди них – мясо и колбаса, овощи и фрукты.
Ожидается, что это подорожание состоится в конце текущего года, приближаясь к Рождеству и Новому году. Такой рост цены происходит каждый год.
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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые продукты подорожают.
Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.