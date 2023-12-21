В Харьковской области по сравнению с октябрем цены в ноябре выросли, хотя и не критично.

Так, в Харьковской области по сравнению с октябрем, цены на некоторые продукты в ноябре 2023 года выросли на 0,2%.

Об этом сообщили в главном управлении статистики Харьковской области.

Продукты в Харьковской области подорожали на:

овощи — 7,6%;

сыр творог — 2,9%;

хлеб, яйца — 2,6%;

молоко — 2,2%;

масло — 1,9%;

макароны — 0 ,5%.

Однако на некоторые продукты в Харьковской области цены снизились.

подсолнечное масло — 3,6%;

сахар — 2,9%;

фрукты — 2,3%;

безалкогольные напитки — 1,8%;

мясо — 1,7%;

рыбу — 1,2%;

алкоголь — 0,7%.

Подорожали топливо и масла – 3,5%.

Сообщается, что цены на транспорт выросли на 1,7% из-за подорожания топлива и смазочных масел.

Подешевели одежда – 2,7% и обувь – 2%.

Источник: suspilne.

К слову, названы продукты, которые могут подорожать в 2024 году.

В Украине цены будут повышаться в 2024 году из-за многих факторов, в частности, сезонность товара.

При этом некоторые продукты могут подорожать в ближайший период, что связано с рядом факторов. Среди них – мясо и колбаса, овощи и фрукты.

Ожидается, что это подорожание состоится в конце текущего года, приближаясь к Рождеству и Новому году. Такой рост цены происходит каждый год.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые продукты подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.