Медиум Анна Атаманова рассказала, что на эту зиму россияне запланировали для нас не только атаки на мобильных операторов, но и отключение света, но полностью им не удастся это осуществить.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Будут ли еще попытки атаки на другие телефонные сети?

Попытки будут однозначно, но сейчас очень активно наши айтишники включаются и будут блокировать. Кстати, еще раньше, чем у нас, были попытки хакерских атак у них, в россии.

Будут попытки, но не такие будут сильные, успешные, на время, краткосрочные. Банковская система не может быть. Больше интернет, проблемы с интернетом. Для того чтобы завладеть важной информацией. Удастся? Не особо.

Кстати, мне показывают карты, что будут периодически выключать свет в ближайшее время, исчезать будет часто свет, и будьте готовы к этому. 19-ого числа, мне кажется, снова попробуют.

Небольшую информацию о военных, к сожалению, они получили. Изминение будет полностью системы, и за рубежом будут скрывать информацию.

Останется ли Украина на Новый год без мобильной связи?

Активно будут обстреливать, чтобы всячески помешать нам праздновать Новый год. Частично будет отключение света. Полностью нет, не будет такого, возможно, частичное. Интернет… Если у людей телефон на две sim-ки, то желательно иметь разных операторов.

Смогут ли враги положить нашу банковскую сферу?

Задержки будут связаны с проблемами интернета. Полностью нет, не получится полностью заблокировать. Но я вижу, что люди будут озадачены и будут пытаться выводить средства из банков.

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