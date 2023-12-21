В Харькове мужчина обворовывал автоматы с питьевой водой и получит за это немалый срок.

В Харькове полицейские разоблачили ранее судимого мужчину за обворовывание автоматов с питьевой водой и других преступлений.

Об этом уведомили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленник с 15-летним «стажем» за два месяца совершил как минимум шесть краж и мошенничество.

Известно, что вором оказался 32-летний житель поселка Кочеток.

Ранее он отбывал наказание за грабеж, воровство и мошенничество.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Согласно ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, согласно которым квалифицированные действия правонарушителя, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

К слову, полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в имущественных преступлениях, за которые им "светит" немалый срок.

19-летний парень в городе Ананьев забрался в салон чужого авто и украл оттуда сабвуфер.

с места кражи парень уехал на чужом мотоцикле, укравшем во дворе.

Получив заявления от обманутых женщин, полицейские установили правонарушителя.

Сообщается, что у правонарушителя уже несколько судимостей за подобные преступления.

Полицейские оперативно разоблачили преступника, изъяли украденные вещи и вернули их владельцу.

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