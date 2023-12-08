Во Львовской области наказали 35-летнего харьковчанина за уклонение от призыва во время мобилизации в Украине.

Так, на Львовщине суд вынес приговор 35-летнему харьковчанину за уклонение от призыва на военную службу в период действия мобилизации в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, мужчина, получив повестку, не пришел в ТЦК.

Установлено, что с марта 2022 года харьковчанин временно проживал во Львовском районе - там ему вручили повестку в разгар мобилизации в Украине.

Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

Известно, что мужчина имеет воинское звание "рядовой" ему вручили повестку во время мобилизации в Украине.

Однако харьковчанин без уважительной причины не явился в ТЦК и СП для прохождения службы в рядах ВСУ во время мобилизации в Украине.

Таким образом, военнообязанный нарушил действующее законодательство и уклонился от призыва.

35-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Харьковчанину назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, ¦во Львовской области осудили мужчину, который отказался от призыва в разгар мобилизации в Украине из-за ухода за больной бабушкой.

По данным суда, мужчина 27 мая 2023 года прошел ВЛК, он был признан годным к службе.

На суде он объяснил, что он 27 мая шел по улице, в какой-то момент остановился автомобиль с военными.

По словам мужчины, его "произвольно-принудительно" повезли в ТЦК, где он за "15 минут прошел военно-врачебную комиссию", которая признала его годным.

Через час он получил повестку и должен был прийти в военкомат, однако, он этого не сделал, потому что мама болеет сахарным диабетом, поэтому именно он ухаживает за пожилой больной бабушкой.

Суд Львовской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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