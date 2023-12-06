Приготовление салата «Цезарь» шеф-повар Анатолий Добровольский советует начать с багета или чиабатты, пишет Politeka.net.
Срезаем корочку и нарезаем мякиш крупными кубиками. Далее в сотейник наливаем три столовых ложки оливкового масла и добавляем 20 граммов сливочного масла. Подогреваем и натираем в масло два зубчика чеснока. Сюда же добавляем четверть чайной ложки соли.
Нарезанный хлеб выкладываем в миску и заливаем его чесночным маслом.
Далее раскладываем хлеб в чесночном масле на противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 7-8 минут.
Получившиеся сухарики посыпаем пармезаном.
Далее очень мелко нарезаем филе анчоуса и натираем сюда же один зубчик чеснока. Добавляем в смесь один желток куриного яйца, чайную ложку зернистой горчицы и одну столовую ложку лимонного сока – хорошо взбиваем ложкой, доводя до состояния соуса.
Соус для салата Цезарь надо посолить и поперчить.
Следующий шаг в приготовлении салата Цезарь – берем промытый и почищенный лист салата. Разделяем на небольшие кусочки и добавляем в лист салата сухарики и соус.
«Аккуратно, не придавливая листья руками, перемешиваем», - рассказывает о ходе пригтовления салата Цезарь Анатолий Добровольский в своем YouTube-канале.
Выкладываем в тарелки, сверху добавляем кусочки копченой курочки и посыпаем тертым сыром пармезан.
«Это очень вкусно!», - говорит шеф-повар о результате приготовления салата Цезарь по этому рецепту.
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