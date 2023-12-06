Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала рецепт домашнего майонеза, приготовление которого занимает менее 5 минут. Домашний майонез готовится из простых и доступных ингредиентов, а по вкусу превосходит покупные варианты.
"Уверена, что именно этот рецепт будет идеальным дополнением к вашим новогодним блюдам 🎄", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- растительное масло – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- горчица – 1 ч. л.
- перец – по вкусу
- сок лимона – 1 ч. л.
Все ингредиенты звезда нового "Мастер Шеф" помещает в чашу для погружного блендера. Начинаем взбивать, не поднимая блендер, до тех пор, пока не получим густую эмульсию.
К готовому майонезу можно добавлять много различных продуктов, например, чеснок, дижонскую горчицу, зелень, паприку, маслины, вяленые томаты и т.д. – будет еще вкуснее.
В комментариях Ольга Рябенко поделилась советами для тех, кто боится использовать сырое яйцо из-за риска сальмонеллеза.
"Первое – это должны быть свежие яйца. Ибо только со временем сальмонелла может проникать в скорлупу. Второе – всегда мыть яйца перед использованием или потреблением его. Но не мыть для хранения в холодильнике. Но это не является 100% защитой", – объяснила участница "Мастер Шеф".
Последние новости Украины:
Обожаю: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.
Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.
Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.