Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала рецепт домашнего майонеза, приготовление которого занимает менее 5 минут. Домашний майонез готовится из простых и доступных ингредиентов, а по вкусу превосходит покупные варианты.

"Уверена, что именно этот рецепт будет идеальным дополнением к вашим новогодним блюдам 🎄", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

растительное масло – 180 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

горчица – 1 ч. л.

перец – по вкусу

сок лимона – 1 ч. л.

Все ингредиенты звезда нового "Мастер Шеф" помещает в чашу для погружного блендера. Начинаем взбивать, не поднимая блендер, до тех пор, пока не получим густую эмульсию.

К готовому майонезу можно добавлять много различных продуктов, например, чеснок, дижонскую горчицу, зелень, паприку, маслины, вяленые томаты и т.д. – будет еще вкуснее.

В комментариях Ольга Рябенко поделилась советами для тех, кто боится использовать сырое яйцо из-за риска сальмонеллеза.

"Первое – это должны быть свежие яйца. Ибо только со временем сальмонелла может проникать в скорлупу. Второе – всегда мыть яйца перед использованием или потреблением его. Но не мыть для хранения в холодильнике. Но это не является 100% защитой", – объяснила участница "Мастер Шеф".

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