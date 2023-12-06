Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил в этот раз приготовить супернаваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой. По словам "Мастер Шефа", такой суп лучше всего варить на улице и изучить детальнее угощение из закарпатской кухни.
Рецепт бограча от "Мастер Шефа" Владимира Ярославского:
Ингредиенты:
- 300–350 г копченой подбрюшины
- 800 г говяжьей лопатки
- 800 г копченых ребер
- 3 шт. моркови (500 г)
- 4–5 шт. лука (600 г)
- 3 шт. красного сладкого перца (400 г)
- 50 г сухой паприки
- 3–4 шт свежих томатов
- 400 г томатов в собственном соке
- 5 шт. картошки (800 г)
- Кумин, черный и душистый перец
- Петрушка и зеленый лук
- Чеснок
- Соль и острый перец
- 3 л воды
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Копченую подбрюшину мелко нарежьте. Говяжью лопатку нарежьте на небольшие кусочки.
Морковь, лук, красный перец и картошку порежьте средними кусочками. Свежие томаты порежьте на кубики, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Приготовление бограча:
Разогрейте котел.
В жаропрочной посуде (котле) выжарьте копченую подбрюшину до получения шкварки. Добавьте говяжью лопатку и обжаривайте, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.
Добавьте морковь, затем лук. Обжаривайте до мягкости овощей. Посыпьте сухой паприкой, добавьте нарезанный острый перец, перемешайте и обжаривайте еще немного, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте свежие томаты и томаты в собственном соке. Тушите 5 минут. Залейте водой, добавьте копченые ребра, соль, перец и кумин по вкусу. Подайте кипеть.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 2–2,5 часа.
Добавьте порезанную картошку и тушите еще 20 минут.
Завершение приготовления:
Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей добавьте мелко порубленную петрушку, зеленый лук и прессованный чеснок, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
Подача:
Подавайте бограч горячим, посыпанным свежей зеленью.
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