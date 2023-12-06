Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил в этот раз приготовить супернаваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой. По словам "Мастер Шефа", такой суп лучше всего варить на улице и изучить детальнее угощение из закарпатской кухни.

Рецепт бограча от "Мастер Шефа" Владимира Ярославского:

Ингредиенты:

300–350 г копченой подбрюшины

800 г говяжьей лопатки

800 г копченых ребер

3 шт. моркови (500 г)

4–5 шт. лука (600 г)

3 шт. красного сладкого перца (400 г)

50 г сухой паприки

3–4 шт свежих томатов

400 г томатов в собственном соке

5 шт. картошки (800 г)

Кумин, черный и душистый перец

Петрушка и зеленый лук

Чеснок

Соль и острый перец

3 л воды

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Копченую подбрюшину мелко нарежьте. Говяжью лопатку нарежьте на небольшие кусочки.

Морковь, лук, красный перец и картошку порежьте средними кусочками. Свежие томаты порежьте на кубики, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление бограча:

Разогрейте котел.

В жаропрочной посуде (котле) выжарьте копченую подбрюшину до получения шкварки. Добавьте говяжью лопатку и обжаривайте, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе.

Добавьте морковь, затем лук. Обжаривайте до мягкости овощей. Посыпьте сухой паприкой, добавьте нарезанный острый перец, перемешайте и обжаривайте еще немного, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте свежие томаты и томаты в собственном соке. Тушите 5 минут. Залейте водой, добавьте копченые ребра, соль, перец и кумин по вкусу. Подайте кипеть.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 2–2,5 часа.

Добавьте порезанную картошку и тушите еще 20 минут.

Завершение приготовления:

Посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей добавьте мелко порубленную петрушку, зеленый лук и прессованный чеснок, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Подача:

Подавайте бограч горячим, посыпанным свежей зеленью.

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