В Харькове 27 ноября ушла из жизни преподаватель университета ученая-криминалист Виолетта Коновалова.

27 ноября на 97 году ушла из жизни выдающаяся ученая-криминалист, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук профессор Виолетта Емельяновна Коновалова.

Об этом сообщили в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Выдающийся ученый и педагог Виолетта Емельяновна внесла огромный вклад в развитие правовой науки, юридического образования и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

За свою жизнь Виолетта Коновалова удостаивалась большого количества наград, в частности, 4 раза становилась лауреатом премии имени Ярослава Мудрого (в 2001, 2003, 2006, 2017 годах).

Виолетта Емельяновна - заслуженный деятель науки Украины, она была награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени, медалью "За доблестный труд" и многими другими почетными грамотами и наградами за выдающиеся успехи в профессии.

Напомним, "Абхаз" Астамур Гумба героически погиб за независимость Украины, каким было его последнее сражение на Харьковщине.

Последнее сражение Астамур прошло 28 июня 2022 года на Харьковщине, тогда удалось успешно отразить штурм врага, но, к сожалению, сам Астамур погиб.

Защитник награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За оборону города-героя Харьков".

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