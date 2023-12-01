В Харькове задержали негодяя, который за деньги обещал жене погибшего защитника «вернуть его из плена».

Так, Служба безопасности с Нацполицией ликвидировала мошенническую схему выманивания денег у семей украинских защитников.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Харькове разоблачен местный мужчина, который выманил 10 тысяч долларов от жены погибшего воина ВСУ.

Злоумышленник сообщил, что военнослужащий погиб в якобы "серой зоне", поэтому его тело не передали близким.

Мошенник представлялся сотрудником СБУ и убеждал женщину, что ее муж находится в плену у оккупантов.

За деньги фигурант дела обещал ему помочь в «возвращении» военного домой.

Злоумышленник «гарантировал» жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на «первоочередной» обмен.

СБУ задокументировала преступные действия фигуранта и оперативно задержали его при получении денег от потерпевшей женщины.

У задержанного был изъят телефон с поличным.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сейчас ему избирают меру пресечения, а именно содержание под стражей.

Продолжается расследование, циничному злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Одессе задержана очередная вражеская агентка, которая скорректировала десятки дронов на важные объекты в регионе.

По координатам предательницы оккупанты наносили удары, в том числе дронами-камикадзе «Шахед».

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