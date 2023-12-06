Включение женщин-медиков и женщин-фармацевтов в военный учет регулируется Законом "О военной обязанности и военной службе" с 1992 года. Пункт 11 статьи 1 претерпевал изменения в перечне специальностей, однако на сегодняшний день почти ничего не изменилось по сравнению с тем, что было 31 год назад.

Обязаны поддаваться военному учету женщины, которые отвечают требованиям здоровья и возраста для прохождения военной службы, и имеют законченное образование в профессиональных, профессиональных или высших учебных заведениях по медицинской или фармацевтической специальности. Женщины, обладающие специальностью или профессией, связанной с соответствующей военно-учетной специальностью, утвержденной Министерством обороны, могут поступить на учет по собственному желанию.

До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием будут иметь возможность трудоустроиться без предъявления военного билета. Однако при принятии на работу им будет сообщено, что предприятие обязано сообщить территориальному центру комплектования об их трудоустройстве.

Важно отметить, что выезд за границу для военнообязанных женщин-медиков остается разрешенным. Такие ограничения относятся только к конкретным категориям государственных служащих и должностных лиц.

Во время мобилизации женщин не заставляют служить в армии. Однако они могут быть призваны для выполнения военной службы или вовлечены в исполнение обязанностей обеспечения обороны страны в военный период. Также женщины могут мобилизоваться на военную службу добровольно, подписав контракт с ВСУ.

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