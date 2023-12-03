В Харьковской области могут переименовать еще около 2 тысяч улиц.

На Харьковщине в некоторых общинах сейчас проводятся общественные обсуждения новых названий.

Об этом уведомили в Деколонизации.Украина.

В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы, по словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины.

«До конца года процесс будет завершен еще по несколько тысяч улиц по всей стране. В ряде общин финишная прямая общественных обсуждений новых названий», – говорится в сообщении.

Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании.

Сообщается, что больше в Винницкой 1823 и Днепропетровской 2171 областях.

Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала внести изменения в названия 1,4 тысячи населенных пунктов в Украине.

С марта в Украине теперь закреплен запрет на присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий, которые ассоциируются с имперской политикой России, самой РФ или лицами, связанными с этими объектами.

В частности Павлоград, город на Днепропетровщине, имя которого связывают с сыном русской императрицы Екатерины II, Павлом, стоит перед вопросом переименованием.

В Одессе переименуют четырнадцать улиц, известно, что голосование уже началось.

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