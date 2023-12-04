В Харькове вскоре начнется операция "Новогодняя елка", местным жителям рассказали, что это значит.

Так, операция "Новогодняя елка" скоро будет объявлена в Харькове.

Государственная экологическая инспекция начнет проверять перевозчиков, продавцов и покупателей новогодних елок.

Известно, что на каждом дереве обязательно должна быть маркировка.

Кроме того, продавцу или покупателю елки без маркировки, будет грозить штраф в размере от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией дерева.

Во время перевозки или продажи елки, нужно иметь при себе следующие документы:

накладная из лесничества;

товарно-транспортная накладная;

сертификат радиационного обследования деревьев;

разрешение на продажу с мокрой печатью;

Обязательно на срезе каждого дерева нужен электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где было выращено дерево.

Напомним, ранее "Восточный лесной офис" сообщил, некоторые украинцы решают сэкономить и срубить новогодний атрибут в лесу.

Однако важно помнить, за сруб елки предусмотрены штрафы:

в лесах – от 599 до 2 709 грн;

в черте города и населенных пунктах – от 1152 до 1852 грн;

в заповедниках – от 908 до 4132 грн.

Украинец будет обязан уплатить штраф от 510 до 1020 грн, если действует как гражданин и от 2550 и до 5100 грн как должностное лицо.

Кроме того за сруб елок возможна и уголовная ответственность в том случае, если нанесенный ущерб в 20 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов.

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