Боец родился в Абхазии, но почти 30 лет прожил в Украине, а погиб под Харьковом за независимость страны, которую считал родной.

Астамур Гумба родился в Абхазии, когда ему было 3 года - началась война, поэтому его семья была уехала в Украину.

Астамур жил и учился в Киеве, впоследствии получил философское образование в университете имени Тараса Шевченко.

В магистратуре учился в Черногории.

Когда Россия начала полномасштабную войну - он встал на защиту Украины и был бойцом терробороны с позывным "Абхаз".

Астамур принимал участие в боевых дежурствах, налаживал связь групп, осуществлявших разведку, с медиками спасал и эвакуировал раненых.

Последнее сражение Астамур прошло 28 июня 2022 года на Харьковщине, тогда удалось успешно отразить штурм врага, но, к сожалению, сам Астамур погиб.

Защитник награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За оборону города-героя Харьков".

Также в школе, где учился Астамур, была открыта мемориальная доска в его честь.

Недавно украинский военнослужащий предложил пополнять ряды ВСУ чиновниками.

По его словам, крайне необходимо сейчас пополнять резервы и ротировать ребят на передовой.

Среди военных раздаются разные предложения по призыву во время мобилизации в Украине.

Дмитрий Глущенко сообщил, что работал на госслужбе, поэтому считает, что "спокойно можно сокращать 60% персонала. Всех мужчин призывного возраста можно мобилизовать. Прокуратура, полиция, таможня – там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин – пусть работают".

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Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.