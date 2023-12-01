В Харьковской области был заключен договор о строительстве убежища для местных школьников, известно, что выделено 45,2 млн. грн.

Так, 1 ноября 2023 года Песочинский поссовет объявил тендер на строительство убежища в местном лицее.

Сообщается на сайте "prozorro", что из бюджета на строительство было выделено 45,2 млн гривен, завершить работы должны до конца 2024 года.

Однако при анализе сметы журналисты «Следствия.Инфо» обнаружили завышенную стоимость нескольких групп товаров.

В частности, в смете указано, что подрядчик будет покупать стол-тумбу по 28,4 тыс. грн за штуку, но в интернете такие же тумбы продают по 8,3 тыс. грн.

Также планируют приобрести стеллаж за 21,6 тыс. грн, который можно купить в магазинах 12 тыс. грн.

Также подрядчик купит три деревянных ряда по 11,8 тыс. грн за штуку, в интернете за идентичные просят вдвое меньше.

Медицинский шкаф подрядчик покупает за 38 тыс. грн, когда в магазинах он стоит 21 тыс. грн.

Журналисты «Следствия.Инфо» нашли факты переплат в договоре на 260 тысяч гривен.

Также известно, что журналисты передали тендерному комитету факты завышения стоимости договора.

К слову, в селе Коротичи Харьковской области строят защитное сооружение.

Как сообщил Олег Синегубов, школа сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Де-факто школа будет под землей.

Сооружение сможет вместить около тысячи человек.

Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, госсубвенция на обустройство укрытий для Харьковщины составляет 224,6 миллиона гривен. За эти деньги должны отремонтировать или построить 31 объект.

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