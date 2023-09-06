21-летний Сергей Мурашкин погиб в боях за Украину на востоке

Второго августа в Донецкой области погиб житель Харьковщины - 21-летний Сергей Мурашкин. Об этом сообщил Богодуховский горсовет.

Отмечается, что 14 января молодому бойцу исполнилось 21 год. Как рассказали в горсовете, Сергей оставил о себе добрую память.

"Все вспоминали его искренность, доброту, трудолюбие… Остались сироты сгоревшие родители, возлюбленная, с которой мечтал стать на свадебное полотенце, и планы и мысли, которым уже никогда не осуществиться, потому что их перечеркнул кровожадный враг…", - добавили в публикации.

Так на похороны пришли родные, друзья и боевые братья. В горсовете присоединились к скорби погибшего украинского героя.

Украинцы также высказали слова сожаления в комментариях:

"Царство небесное. Вечная память герою! Самые искренние соболезнования семье...",

"Вечная память и Царство Небесное тебе Герою. Мои соболезнования родным",

"Царство небесное и светлая память Герою, сострадание родным и близким...",

"Вечная память тебе Сергею ты навсегда останешься в нашей памяти веселым и улыбчивым. Покойся с миром",

"Вечная слава и память героя! Большая благодарность и низкий поклон за защиту нашего покоя!".

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