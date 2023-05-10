Писатель Сергей Жадан еще в интервью 2020 года, рассказывал, что Харьков под угрозой и на него могут пойти танковые колонны из России.



Отвечая на вопрос, как харьковчане изменились с 2014 года, Жадан ответил.

“Люди поняли, что Донбасс совсем рядом. Многих это испугало, мобилизовало, заставило подумать о каких-то базовых вещах, которые до этих событий не были базовыми. В любой момент из России могут зайти танковые колонны и тогда у тебя не будет возможности выходить на мирные протесты. Ты уже будешь вынужден считаться с реальностью оккупации и агрессии”, – сказал Жадан.

Также он высказался о патриотизме:



«В последнее время именно трактовка термина «патриотизм» — оно несколько деформировалось, свелось к каким-то лозунгам, какой-то чисто политической риторике. Для нас это более широкое значение, и этим альбомом мы пытаемся говорить о вещах, связанных с нашими принципами и убеждениями. Например – держаться своих городов, держаться своей страны, поддерживать друг друга, сплачиваться вместе в довольно неспокойные времена. У каждого из нас есть линии, за которые не стоит заменять. Линии убеждений, линии принципов, линии ценностей.

Напомним, Сергей Жадан – автор поэтических сборников «Жизнь Марии», «Тамплиеры», «Антенна», «Список кораблей», «Псалом авиации», пьесы «Хлебное перемирие», романа «Интернат», а также романов « Ворошиловград» и «Месопотамия».

В июне 2022 года Жадан был присужден Премией мира немецких книжников. На сайте премии объявили, что отличие присвоено «за выдающееся творчество и за гуманитарную позицию, с которой он заботится о людях во время войны и помогает им, рискуя своей жизнью». Получил премию Сергей Жадан 23 октября 2022 года.



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