Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.
Так, с 9 марта показания газового счетчика клиентов, получающих услуги по распределению газа в АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз», АО «Херсонгаз» и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз»), будут отображаться в личном кабинете my.gas.ua.
«Все показания газового счетчика, передаваемые через чатботы, голосовое меню, контакт-центры и другие сервисы будут актуализированы и доступны на сайте ГК «Нафтогаз Украины»», - пояснили в компании.
Напоминаем, что в Украине вступил в силу новый порядок измерения газа, согласно которому потребители имеют возможность установить свой собственный газовый счетчик или воспользоваться услугой "индивидуального учета" от поставщика газа.
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В настоящее время цена на природный газ в Украине зависит от нескольких факторов, таких как объем потребления, условия поставки и другие. Обычно цена на газ для населения и предприятий устанавливается согласно уровню изменений курса доллара и евро к гривне.
Для предприятий цена может варьироваться в зависимости от объема потребления и условий контракта с поставщиком газа. Также следует отметить, что цена на газ может часто изменяться, поэтому рекомендуется проверять последние обновления цен от поставщика газа.
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