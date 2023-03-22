В Украине увеличена компенсационная выплата от государства пенсионерам.

С 1 января 2023 года минимальная величина этой выплаты увеличится. Так, пенсионеры в Украине получат от 300 до 570 гривен компенсационных выплат от государства, сообщает "Минсоцполитики".

Однако важно отметить, что условием для получения увеличенной компенсации является размер пенсии которых не достигает 10 340 гривен.



Первый замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что установлены следующие доплаты.

Пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут получить до 300 гривен;

Возраст 75 – 80 лет – до 456 гривен;

Старше 80 лет – до 570 гривен.

Напомним, согласно официальным источникам Государственной казначейской службы Украины, компенсационные выплаты в Украине в 2023 году могут получить пенсионеры, получающие пенсию по возрасту или инвалидности, а также получающие минимальную пенсию. В частности, целевые компенсационные выплаты могут быть предназначены для пенсионеров, которые:

Получают пенсию по возрасту или инвалидности;

получают минимальную пенсию;

Являются участниками войны и получают социальную пенсию по возрасту или инвалидности в результате войны;

Получают социальную помощь по уходу за инвалидом I группы или ребенком с инвалидностью;

Получают пенсию за особые награды перед Украиной;

Получают пенсию за особые условия труда.

Для того чтобы получить компенсационные выплаты, пенсионер должен отвечать определенным критериям и предоставить необходимые документы.

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