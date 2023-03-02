Эксперты сообщают, что цена хлеба значительно вырастет. С начала полномасштабной войны России против Украины стоимость хлеба выросла на 20-25%, но эксперты предупреждают, что это далеко не конец роста цен.

Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, передает "ТСН".

"Сегодня цена на зерно на рынке прогнозируемая и стабильная, но то, что произойдет дальше, через несколько месяцев, трудно спрогнозировать. Уменьшилось количество засеянных площадей, вероятна проблема качества зерна, также работа предприятий зависит от энергоснабжения", — говорит Дученко.

Также эксперт добавил, что в середине апреля хлеб подорожает, но не критично.

"Если и произойдет подорожание, то в пределах 5-10%", — прогнозирует Дученко.

Ранее экономисты сообщали, что даже до активных боевых действий хлеб в Украине как правило дорожал примерно на 1%.

"хлеб наш .выросший и испеченный дорогой для украинцев! для пенсионеров бы сделали какие либо скидки! жалко.что хлеб они ищут на мусорках! обидно за стариков! даже на свежий украинский хлеб не заработали получается!на пенсии 2100 не наешься ни хлеба и молока не напьешься по 38 гривен!",

"Хлеб – это не основа! К сожалению, Нас не учат правильному питанию! Каша это основа вашего питания", - пишут в комментариях украинцы.

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