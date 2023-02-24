24 февраля 2022 года жительница Харьковщины Юлия Колесник родила преждевременно: ей сделали кесарево сечение в Мерефе, а младенцев сразу эвакуировали в Харьков.

Как передает Суспільне , из-за проблем со здоровьем одна из дочерей месяц провела в реанимации, которую обустроили в подвале харьковского перинатального центра.

Кесарево сечение Юлии сделали в Мерефе: Карина и Виктория родились с разницей в три минуты.

"Я приехала в Мерефу 24 февраля, меня хотели на сохранение положить. В итоге врач начала всюду звонить, меня уже нигде не принимали: ни областной центр, ни салтовский. И она на свой страх и риск сделала мне кесарево сечение в Мерефе, а деток с авиацией и полицией скорой забрали в харьковскую детскую больницу на Алексеевке", — рассказывает Юлия.

Условий для младенцев в родильном отсутствии не было, новорожденных сразу эвакуировали в перинатальный центр в Харькове. Родителям пришлось разыскивать дочерей.

"На следующий день мы поехали в областной перинатальный центр. Вышел заведующий и сказал: "Одна здесь у нас, а другую ищите". А мы спрашиваем: "Где по Харькову искать второго ребенка?". Он начал звонить и сказал, что наш ребенок у перинатальном центре на Салтовке", - вспоминает Юлия.

Из-за российских обстрелов медики перинатального центра вынуждены были переместиться в подвал, где они принимали роды, размещали рожениц и младенцев.

Такой центр на Салтовке отправили дочь Викторию, говорит Юлия. Девочку назвали в честь предстоящей победы.

"Она боролась за жизнь, ей очень тяжело было, она не могла сама есть, у нее был зонд. Мы забрали Карину, а Виктория месяц в подвале прожила – слабенькая была, под аппаратом", – рассказывает Юлия.

Сейчас обе дочери Юлии здоровы: "Ранние они у меня птички, очень рано встают. Я на кухню - они за мной. Разные, они разные. Виктория у меня девочка капризна, а Карину, если выведешь - всем жарко будет".

Семья из однокомнатной квартиры переехала в частный дом в деревню неподалеку от Харькова. Чтобы купить его, ссудили деньги. Малыши волонтеры подарили коляски: "Я хотела, мечтала о дочери, видите ли, мне сразу двоих".

В селе иногда слышат обстрелы, говорит Юлия. Несмотря на это, в день рождения дочерей планирует устроить праздник и пригласить родных.

"На днях как гепало, мы даже подпрыгивали, и окна дрожали. Страх, была сумка собрана на первое время, но потом я ее разобрала. Надеюсь, наши ребята будут нас оберегать, и победим", — говорит мать близнецов.

Родной брат Юлии служит на фронте.

Ранее российская армия унесла жизни 74 детей в Харьковской области: "Весь мир увидел настоящее лицо рф"