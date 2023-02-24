Харьков расположен в 30 км от сумасшедшего соседа, сбрасывающего бомбы на мирные дома. Здесь чуть ли не каждый день — ракетные атаки, искалеченные и убитые ни в чем не повинные взрослые и дети. В 5 утра 24 февраля 2022 года здесь начался ад.

Как говорится в сюжете "Фактов" , первый, кого россияне убили на Харьковщине, - ребенок. Мальчик жил в Чугуеве, в 20 км от Харькова.

"Ракетная атака. Есть раненые. Тогда весь мир увидил настоящее лицо рф: папа плачет над телом сына и раненая учительница — с перевязанной бинтом головой", - вспомнят в сюжете.

С тех пор ужасная статистика растет каждый день. Мальчик пошел за водой — убило ракетой. Ребенок ехал из церкви вместе с родителями — удар и машина в металлолом. Подросток кормил животных в экопарке – обстрел, смерть. Эвакуация, расстрел колонны под Купянском - сожжены в Газеле дети.

И Катя Винарская, десятилетняя девочка, расстреляна россиянами дважды.

"Она поднимает курточку и говорит: "Бабушка, посмотри!" А у нее здесь дырочка!", — вспоминает тот ужасный момент бабушка девочки Мария Кившарь.

За год российская армия только в Харьковской области убила 74 ребенка, раненых свыше 200. В Украине количество погибших приближается к полутысячи — 461, травмированных более чем вдвое — 926.

Напомним, кафиры снова ударили ракетами по Харькову - стали известны последствия.

Также сообщалось, что новое наступление обернулось для россиян катастрофой - враг разбит.

Кроме того, сообщалось, что пути готовят для Беларуси страшную судьбу.