Ярослав Зверев является молодым волонтером международного объединения "Пульс Харькова", которое занимается поддержкой харьковчан.

В шесть лет он уже имеет собственное удостоверение. Последние три месяца он ездил развозить заказ вместе с отцом. Но в январе мужчина отправился защищать страну. Мальчик продолжает волонтерить под наблюдением мамы, говорится в сюжете Общественного.

В начале полномасштабного вторжения мальчик с мамой уехали в безопасное место, а его отец Сергей с командой знакомых ездил по районам Харькова и помогал людям. Когда осенью сын вернулся, отец приобщил его к волонтерству.

"Уменьшилось количество обстрелов и первого октября мы вернулись в Харьков. Они начали ездить на Северную Салтовку кормить людей, которые разбирают завалы", - говорит мама мальчика Надежда Быстрягина.

Женщина говорит, что остается с сыном в Харькове, потому что верит в победу и будет поддерживать город.

У Ярослава есть собственное волонтерское удостоверение и сейчас помогает раздавать горячие обеды людям на Северной Салтовке.

"Я однажды там себе друга нашел - ручного котика. На Северной Салтовке видел много домов, которые были после пожаров, разбиты", - рассказывает Ярослав.

Ярослав осенью станет первоклассником. По словам мамы, сейчас он в садик не ходит, так что в свободное время может продолжать волонтерить.

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