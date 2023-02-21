На фронте погиб офицер ВСУ харьковчанин Максим Снисаренко. У него остались жена и сын.

Об этом сообщает коллектив Харьковской таможни в ФБ.

"Трагическая новость постигла весь коллектив Харьковской таможни - на фронте погиб наш коллега, старший государственный инспектор таможенного поста "Гоптовка" Снисаренко Максим Олегович, младший лейтенант, офицер сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - написали коллеги погибшего.

В начале войны Максим не колеблясь взял оружие в руки и пошел уничтожать врагов. Был в Соледаре, затем увольнял родную Харьковщину, Волчанск, Тишки, Двухлетнюю, Купянск и другие населенные пункты.

15 февраля 2023 года Максим героически погиб на линии столкновения. Дома его ждали жена Ирина, 4-летний сын Назар и мама Ольга.

Вспоминаем недавние слова Максима в интервью Дню защитника Отечества, в котором он поделился своими мыслями.

«Мое отношение к войне? На родную землю пришел враг, уничтожающий города, села, тороризирующий и убивающий мирное население страны. Пришел, чтобы стереть нашу нацию, язык и историю. Враг, которого нужно остановить и уничтожить! Почему ушел на фронт – не мог просто со стороны наблюдать. Ушел по собственному желанию».

Похороны героя пройдут сегодня 21 февраля на центральном кладбище г. Богодухов.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Запад помогает Украине: «Это надо останавливать».

Также Politeka сообщала о новой архитектуре: политик Дмитрий Спивак сообщил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины.