Ярослав Звєрєв є наймолодшим волонтером міжнародного об'єднання "Пульс Харкова", яке займається підтримкою харків'ян.

У шість років він вже має власне посвідчення. Останні три місяці він їздив розвозити замовлення разом із батьком. Але у січні чоловік пішов захищати країну. Хлопчик продовжує волонтерити під наглядом мами, йдеться у сюжеті Суспільного.

На початку повномасштабного вторгнення хлопчик з мамою виїхали у безпечне місце, а його батько Сергій з командою знайомих їздив районами Харкова та допомагав людям. Коли восени син повернувся, батько долучив його до волонтерства.

"Зменшилася кількість обстрілів і першого жовтня ми повернулися до Харкова. Вони почали їздити на Північну Салтівку годувати людей, які розбирають завали", — говорить мама хлопчика Надія Бистрягіна.

Жінка каже, що залишається з сином у Харкові, бо вірить в перемогу і буде підтримувати місто.

Ярослав має власне волонтерське посвідчення і нині допомагає роздавати гарячі обіди людям на Північній Салтівці.

"Я одного разу там собі друга знайшов — ручного котика. На Північній Салтівці бачив багато будинків, які були після пожеж, розбиті", — розповідає Ярослав.

Ярослав восени стане першокласником. За словами мами, нині він до садочка не ходить, тож у вільний час може продовжувати волонтерити.

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